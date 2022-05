Celle qui ne savait plus rêver Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon

Celle qui ne savait plus rêver Astrolabe, 21 novembre 2019 20:00, Le Relecq-Kerhuon. Jeudi 21 novembre 2019, 20h00 Sur place Tarif réduit : 5 euros; tarif plein : 8 euros. Réservations auprès du service culture : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr Lou est une enfant des années 80. Génération Y. Chaque nuit, elle se glisse dans le cœur vibrant de la ville, se nourrit de plaisirs éphémères, retrouve sa meute, danse jusqu’au matin. Conte « Celle qui ne savait plus rêver » Najoua Darwiche Dans le cadre du festival du conte Grande Marée Lou est une enfant des années 80. Génération Y. Chaque nuit, elle se glisse dans le cœur vibrant de la ville, se nourrit de plaisirs éphémères, retrouve sa meute, danse jusqu’au matin. Dans cette vie nocturne qui bat à 100 à l’heure, quelle place reste-t-il pour le rêve, l’imaginaire et l’accomplissement ? Entre conte traditionnel et théâtre contemporain, le spectacle suit la transformation d’une jeune femme d’aujourd’hui prise entre la nostalgie de son enfance et le désir de réenchanter son quotidien. Il explore la transmission intergénérationnelle et invoque le droit au rêve au sein de notre société. Tout public, dès 14 ans. Durée : 75 min . Astrolabe rue Jean Zay, 29480 Le Relecq-Kerhuon 29480 Le Relecq-Kerhuon Moulin Blanc Finistère jeudi 21 novembre 2019 – 20h00 à 21h15

