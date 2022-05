Comment gérer la relation client avec les outils Numériques? A Comme Assure Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Comment gérer la relation client avec les outils Numériques? A Comme Assure, 4 février 2020 18:30, Le Relecq-Kerhuon. Mardi 4 février 2020, 18h30 Sur place Entrée libre sur inscription via Meetup https://www.meetup.com/fr-FR/TechEvents/events/267875527/ Mettre ses clients au cœur de la stratégie de l’entreprise doit être un enjeu constant. Ok mais comment faire en 2020 ? 3 speakers seront avec nous pour ce meetup pour apporter leur vision, partager leurs retours d’expérience sur la relation client et les outils développés pour l’optimiser ! Sébastien CARADEC – Consultant – TranZItion Pierre LEROUX – Directeur Général – A Comme Asssure Alexandre LÉGLISE – Directeur Général – Intia Parmi les sujets qui seront abordés : – Les solutions CRM en Saas sont nombreuses et très hétérogènes : comment en tirer partie ? – Hubsport, Salesforce, Zoho, Sellsy et bien d’autres : combien ça coute et comment choisir ? – TOP10 des fonctionnalités que votre CRM doit avoir en 2020 – Couplage des outils (téléphonie, facturation, fiches clients…) : par quoi commencer ? – Que faut il automatiser dans la relation client ? – Faut-il capitaliser sur l’Inbound Marketing pour créer des leads ? – Comment utiliser les outils conversationnels pour enrichir ses données client ? Inscrivez-vous, c’est gratuit et ce sera bien (forcément !) A Comme Assure Rue Jean Fourastié, 29480 Le Relecq-Kerhuon 29480 Le Relecq-Kerhuon Moulin Blanc Finistère mardi 4 février 2020 – 18h30 à 19h45

Heure : 18:30 - 19:45
Lieu A Comme Assure
Adresse Rue Jean Fourastié, 29480 Le Relecq-Kerhuon
Ville Le Relecq-Kerhuon

