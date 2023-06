Bal au Relais des Pas Sages Le Relais, Pellevoisin (36) Bal au Relais des Pas Sages Le Relais, Pellevoisin (36), 23 juin 2023, . Bal au Relais des Pas Sages Vendredi 23 juin, 19h00 Le Relais, Pellevoisin (36) Le Relais des Pas Sage a le plaisir de vous annoncer la programmation de son bal annuel qui aura lieu le vendredi 23 juin. A partir de 19h, vous pourrez vous restaurer de bonne bière artisanale, de kéfir et de mets appétissants divers. A 19h30, sera proposée une initiation aux danses traditionnelles avec Solange Panis, pour apprendre ou revoir les fondamentaux. Le Bal débutera ensuite à 20h30 avec trois groupes : -Dans le Crin électrique, Simon Bouin, du Poitou, anime de très belle manière un bal solo. Grâce à l’usage d’un boucleur, il interprète ses compositions au violon, accompagné de human beat box, alternant à l’envi danse de groupe et de couple. -La Pibole, jeune trio composé d’un accordéon, d’un violon quinton et de cornemuse, propose quant à elle un répertoire de collectages issus du Haut-Poitou et du Bas-Berry, ce qui nous offre une transition idéale entre les deux aires géographiques représentées dans la soirée. -Est-il encore nécessaire de présenter le groupe Décibal, quatuor de Vierzon qui tourne dans les bals depuis bientôt vingt ans et en constant renouvellement ? Emmenés par une vieille, un saxophone, un bouzouki, une basse, du chant et bien d’autres instruments encore, ils interprètent aussi bien des morceaux trad que ceux de leur composition. Informations complémentaires : -Pour donner à la soirée toute la magie qu’elle mérite, nous recherchons des bénévoles pour sa préparation, vous pouvez nous contacter par mail : lerelaisdespassages@gmail.com, via notre page facebook ou bien par téléphone au 0254390177. -Le lieu ne peut recevoir que l’argent liquide et les chèques (le distributeur de billets le plus proche se situe à Buzançais). -Possibilité de dormir sur place en tente ou dortoir. source : événement Bal au Relais des Pas Sages publié sur AgendaTrad Le Relais, Pellevoisin (36) Le Relais, 36180 Pellevoisin, France [{« link »: « mailto:lerelaisdespassages@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43022 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

