Journées du Matrimoine – Femmes dans la Ville Le Relais Pantin Pantin, 16 septembre 2023, Pantin.

DÉAMBULATION

Parcours dans les rues de Pantin autour de Marie-Madeleine Guimard (1743-1816), danseuse et organisatrice de spectacles et Thérèse Le Prat (1895-1966), photographe de théâtre et des anonymes ouvrières du textile pour évoquer le matrimoine ouvrier.

Le Relais Pantin 61 rue Victor Hugo 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France 07 81 22 78 54

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

