exposition et bal trad au Jardin du Beau

Dimanche 7 mai 2023, 15h00
Le RELAIS le beau
36310 Chaillac (36)

Pour l'inauguration de la nouvelle exposition « Quel avenir pour hier? », l'association le RELAIS organise une balade musicale dans les Jardins du Beau, suivi d'un concert/ bal trad avec Le Duo Tourny Gallois.

