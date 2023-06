Séjour Ados Antibes Le relais international de la jeunesse Antibes, 20 août 2023, Antibes.

Séjour Ados Antibes 20 août – 1 septembre Le relais international de la jeunesse sur inscription 50€ / jeune

Le séjour aura lieu Au Cap d’Antibes proche de Juan les Pins, dans le cadre enchanteur du bord de mer. Antibes est une cité antique créée par les grecs d’où de nombreuses civilisations se sont succédées. Cette ville possède un marché animé, des musées Picasso et de la Marine ainsi que de nombreuses activités culturelles, artistiques et culturelles …

Le secteur jeunesse du Centre Social Maison de Quartier Les Moulins souhaite donner la possibilité aux jeunes adolescents de partir en vacances. Le public accueilli aura entre 11 et 17 ans inclus. L’effectif maximum de ce séjour sera de 15 jeunes. Ce séjour se déroulera du 20 août au 01 septembre 2023 inclus. La durée sera donc de 13 jours et 12 nuits. Les horaires de fonctionnement seront 24/24 durant cette période. L’équipe d’animation sera composée d’une directrice diplômée BPJEPS APT, un animateur BPJEPS LTP et un animateur BAFA. Lors de ce séjour diverses activités seront mises en place. Elles ont été proposées en respectant les consignes sanitaires et les consignes de sécurités. Les activités permettront de développer différentes valeurs telles que : la solidarité, le partage, le respect. Le séjour mis en place a pour objectif commun le renforcement des apprentissages, la culture, le sport et une sensibilisation aux enjeux de notre société.Le séjour répond à un besoin d’expériences collectives et de remobilisation des savoirs. L’idée du séjour est de travailler sur le renforcement des compétences psycho-sociales : estime de soi, travail sur le vivre ensemble, l’esprit d’équipe, la prise de responsabilité et le développement de l’autonomie et du sens critique.

Le transport

En train aller et retour : de Lille à Antibes et de Antibes à Lille

Sur place les déplacements se font avec 2 minibus de 9 places.

Le matériel pédagogique (ballons, jeux de société, jeux de plage )

L’hébergement : Hébergement en chambre,

Filles / garçons séparer. Chaque membre de l’équipe pédagogique a sa propre chambre.

La gestion du linge sera effectuée de manière autonome

Un tableau sera mis à disposition qui déterminera les tâches ménagères de chaque chambre Les chambres de 2 à 4 lits spacieuses et claires avec douche et toilette dans les chambres

+ 1 grand casier de rangement par personne.

L’hygiène :

Les jeunes auront à leur disposition les sanitaires du lieu d’hébergement (toilette et douche), l’équipe pédagogique veille à ce que les jeunes prennent une douche par jour, se brossent les dents et surtout se lavent particulièrement bien les mains avant les repas

Toute toilette doit s’effectuer individuellement 1 adolescent(e) = une douche.

Suivi sanitaire :

L’équipe pédagogique assurera le rôle d’assistant sanitaire en charge du suivi de la santé des enfants, du cahier d’infirmerie, de la trousse de pharmacie et des éventuels traitements des jeunes. Attention, aucun médicament ne pourra être délivré sans une ordonnance et une autorisation des parents. Les médicaments devront être fournis dans leur emballage d’origine marqué au nom de l’enfant. En cas de problème sur place, un médecin ou des services d’urgence seront consultés. 1 animateur référent assistant sanitaire

La gestion du temps :

● Les activités durent entre 1H30 à 2H.

● Les temps de pauses est de 1H30 – 2 heures

● Les temps de restauration est de 1H30 à 2H00

Les veillées :

Les veillées sont organisées par l’équipe d’animation et se dérouleras dans une salle adaptée pour les activités. Ce temps avant le coucher permet aux jeunes de clôturer leur journée grâce à un jeu d’environ 1h00 autour de quizz de culture générale, de débat mouvant (la rivière), afin qu’ils puissent se réunir et partager un bon moment tous ensemble. Un retour au calme après ce jeu sera nécessaire pour le bien-être de l’adolescent avant qu’il aille se coucher.

