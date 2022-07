Le relais du Père Noël Launois-sur-Vence Launois-sur-Vence Catégorie d’évènement: Launois-sur-Vence

2022-12-17 – 2022-12-19 Relais de poste Launois-sur-Vence Ardennes 3 3 EUR Launois-sur-Vence « Le Relais du Père Noël » se déroulera au sein même du relais de poste à Launois sur Vence. Des animations, ateliers, scénettes théâtrales, et des balades en calèche avec l’association les sabots du relais seront proposés au public. Le père Noël et ses lutins seront bien sûr présents. Tout se déroulera dans un décor féérique au sein du relais et le public repartira avec des étoiles plein les yeux ! Des dégustations et boissons chaudes seront également proposées. lerelaisduperenoel08@outlook.fr Relais de poste Launois-sur-Vence

