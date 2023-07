« Plein Poumons » Le relais du Lys Cauterets, 24 juillet 2023, Cauterets.

« Plein Poumons » 24 – 28 juillet Le relais du Lys 490€ Participation des familles QF< 600 4€/jour - QF entre 601 et 900 5€/jour- QF entre 901 et 1200 6€/jour - QF entre 1201 et 1500 7€/jour - > 1500 12€/jour

Cauterets est une commune française située dans le sud-ouest du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Situé à 950 mètres, Cauterets est l’alliance parfaite d’une petite ville de montagne et d’un village aux allures citadines.

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par le gave de Pau. Incluse dans la Parc national des Pyrénées, la commune possède un patrimoine naturel remarquable. Cauterets vit au rythme des 4 saisons.

Le Relais du Lys vous accueille au pied de la télécabine du Lys, à 950 mètres d’altitude dans les Pyrénées à Cauterets (30 min de Lourdes).

L’auberge est située à 4,1 km de Télésiège du Grand Barbat et à 4,4 km du Pic du Cabaliros. Elle est située à 5 minutes à pied du centre-ville.

Le relais du Lys 11 route de Pierrefitte 65 110 Cauterets Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « alsh.pennedagenais@leolagrange.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T08:30:00+02:00

2023-07-28T23:29:00+02:00 – 2023-07-28T23:30:00+02:00

nature sport