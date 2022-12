Plein les Poumons Le relais du Lys Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

Plein les Poumons Le relais du Lys, 25 juillet 2022, Cauterets. Plein les Poumons 25 – 29 juillet Le relais du Lys

400 € – Participation des familles 3 €/enfant

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le relais du Lys 11 route de Pierrefitte 65 110 Cauterets Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie Cauterets est une commune française située dans le sud-ouest du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Situé à 950 mètres, Cauterets est l’alliance parfaite d’une petite ville de montagne et d’un village aux allures citadines.

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par le gave de Pau. Incluse dans la Parc national des Pyrénées, la commune possède un patrimoine naturel remarquable. Cauterets vit au rythme des 4 saisons. Le Relais du Lys vous accueille au pied de la télécabine du Lys, à 950 mètres d’altitude dans les Pyrénées à Cauterets (30 min de Lourdes).

L’auberge est située à 4,1 km de Télésiège du Grand Barbat et à 4,4 km du Pic du Cabaliros. Elle est située à 5 minutes à pied du centre-ville. L’établissement se trouve à proximité de l’Église Notre-Dame de l’Assomption. La patinoire est à 5 minutes à pied.

