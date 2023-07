Séjour « C’est dans la boîte ! » Le Relais du Bois Perché Aspet, 24 juillet 2023, Aspet.

Séjour « C’est dans la boîte ! » 24 – 28 juillet Le Relais du Bois Perché

L’association Nord Loisirs organise pendant les vacances d’été un séjour à Aspet, dans un centre de vacances nommé « le relais du bois perché ».

Au sommet d’une butte arborée, le relais du Bois perché offre une vue panoramique sur le charmant village d’Aspet. Prolongé par les majestueux Pic du Cagire, Pic du Gar et Pic du Paloumère, le Bois Perché est parcouru par de nombreux sentiers pastoraux et routes forestières.

Ce lieu de vie est idéalement situé au cœur des Pyrénées à 1 heure seulement de Toulouse.

Tout au long de l’année, le Bois Perché vous accueille dans ce cadre unique et naturel !

Ce séjour est axé sur les activités de pleine nature et culturelles sur fond de vacances et de détente.

Notre groupe se composera de 12 enfants de 6 à 11 ans encadrés de 3 accompagnateurs.

Notre objectif est de favoriser les apprentissages écocitoyens. D’une part, en transmettant à travers les sorties et activités ludiques, des prises de conscience et des comportements soucieux de la préservation de notre environnement ; et d’autre part, de mettre en œuvre des relations sociales et le vivre et être ensemble par la participation à l’organisation de la vie démocratique des temps de la vie quotidienne.

Ce séjour aura pour thème un voyage à travers les temps où les enfants découvriront un nouvel environnement et devront comprendre son fonctionnement ainsi que son histoire. Notre but, aux enfants et à l’équipe d’animation : créer un reportage vidéo sur l’environnement, la biodiversité, l’écologie, la culture et le patrimoine de cette terre. Tout au long de la semaine nous aurons des groupes de reporters qui élaboreront les questions qu’ils poseront aux habitants de cette contrée (acteurs locaux), les messages qu’il seraient intéressants de transmettre pour faire perdurer cette nature et cette histoire pour leur donner envie de protéger le patrimoine et l’environnement.

Nous avons choisi ce thème pour sensibiliser les enfants à la faune et la flore qui se dégradent de jour en jour. L’empreinte de l’Homme n’y étant pas pour rien, ce séjour nous permettra de susciter l’intérêt des enfants pour préserver la planète et à adopter des gestes et comportements éco-responsable.

Au travers de l’initiation à l’audiovisuel, nos jeunes réalisateurs créeront un mini film pour partager leurs moments de vie, leurs découvertes environnementales, et leurs conseils pour préserver ensemble la nature.

L’outils vidéo nous permettra d’aborder le thème de l’audio-visuel avec le public, les initier au montage, à la prise de vue et à la vidéo. Ce biais nous permettra aussi de sensibiliser cette nouvelle génération aux risques et avantages de l’outils numérique.

Le Relais du Bois Perché Las Vignes, 31160 Aspet Aspet Haute-Garonne Occitanie 05 61 94 86 00 [{« type »: « email », « value »: « nordloisirs@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 13 60 19 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:00:00+02:00

2023-07-28T09:30:00+02:00 – 2023-07-28T17:30:00+02:00

Nord Loisirs Environnement