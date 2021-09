LE RELAIS DES VIGNOBLES Saint-Thibéry, 5 septembre 2021, Saint-Thibéry.

LE RELAIS DES VIGNOBLES 2021-09-05 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-05

Saint-Thibéry Hérault Saint-Thibéry

Participez au relais des vignobles un événement à la fois sportif, festif et solidaire organisé par l’association « Le relais des vignobles » !

Pour les coureurs, chaussez vos baskets et participez à la course en relais de 42 km fractionnée en 5 étapes au cœur du terroir des communes de Saint-Thibéry, Florensac, Bessan, Montblanc et Nézignan l’Évêque.

Des équipes de cinq coureurs seront réparties en quatre catégories (mixte, hommes, femmes, challenge entreprise).

Départ 8h30 au village CRB-EIFFAGE situé au stade de Saint-Thibéry.

Les relais se feront à chaque étape :

> Étape PELLENC à Florensac : devant la mairie

> Étape LLARI à Bessan : devant la mairie

> Étape PARADISE BOUTIK à Montblanc : devant la mairie

> Étape GGL AMÉNAGEMENT à Nézignan l’Evêque : espace Papanou

> Arrivée village CRB-EIFFAGE à Saint-Thibéry : stade (à partir de 11h)

Pour les marcheurs, l’association propose « La Rando des vignobles » : une marche de 13 km avec une halte gourmande à mi-parcours.

> Départ en navette à 8h15 du stade de Saint-Thibéry pour déposer les randonneurs

> Départ de la randonnée devant la mairie de Montblanc

> Étape gourmande au Domaine de la Condamine à Nézignan L’Évêque

> Arrivée au stade de Saint-Thibéry

Inscription obligatoire sur www.nikrome.com, pas d’inscription sur place !

10€ par coureur pour le relais, 5 € par marcheur.

La course sera suivie d’animations et une partie des bénéfices sera reversée aux Restos du cœur.

> Podium d’arrivée pour les 4 catégories

> Marché festif de producteurs de pays

> Structures gonflables

> Animation musicale

