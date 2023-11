Marché d’hiver Le Relais des 3 écluses Vieilles-maisons-sur-joudry, 2 décembre 2023, Vieilles-maisons-sur-joudry.

Marché d’hiver au Relais des trois Ecluses à Grignon avec Louise Rivoal (poésie du quotidien réalisées à partir de matières naturelles) et Franziska Junker (papeterie éthérée qui accompagne à vivre en lien avec soi-même et son environnement). Buvette et restauration uniquement le samedi.

Entrée libre

Le Relais des 3 écluses 3 Rue du Point de Partage, Vieilles-maisons-sur-joudry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

Relais des 3 écluses