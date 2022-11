MT#1 – ILLUSTRE + Simon Lachance + Sophie Maurin – Verniolle Le Relais de Poche, 27 novembre 2022, Verniolle.

MT#1 – ILLUSTRE + Simon Lachance + Sophie Maurin – Verniolle Dimanche 27 novembre, 18h00 Le Relais de Poche

Prix Libre

Des artistes émergent.e.s au plus près de chez vous !

Le Relais de Poche 2 Rue de la République 09340 Verniolle

Le Mégaphone Tour est un festival de musique itinérant qui soutient la découverte artistique et le live dans des lieux de proximité, au plus proche du public. Chaque saison, l’événement vous présente des talents de la nouvelle scène francophone, via 4 tournées dans les 4 coins de la France. La première se déplace sur les routes du Sud-Ouest, avec :

– ILLUSTRE – Rap égo-poétique – se déplace avec une aisance déconcertante sur la fine ligne de crête entre poésie et engagement. Portée par un élan inaltérable, riche d’un regard neuf, elle avance à grande vitesse et s’attache à transmettre cette énergie débordante.

– Simon Lachance – Pop artisanal made in Québec – Parolier et musicien derrière plusieurs projets de la florissante scène musicale de Québec dont Raton Lover, Jérôme 50, Simon Kearney et Kinkead, Simon Lachance prend les devants avec un projet solo qui s’alimente au sein même de ses nombreuses collaborations.

– Sophie Maurin – Pop rêveuse – Joyeusement entêtants et intensément mélodiques, ses morceaux truffés de fantaisies poétiques flirtent avec la pop des 70’.



