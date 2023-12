Flocons et Cotillons Le relais de l’oisans La Morte, 30 décembre 2023 11:00, La Morte.

Flocons et Cotillons 30 décembre 2023 – 5 janvier 2024 Le relais de l’oisans 677 €

Quoi de mieux qu’un séjour à la montagne pour passer à la nouvelle année ?

Quatre jours de ski alpin, sur la station de l’Alpe du Grand Serre. Pendant les jours sur les pistes : 2 heures seront consacrées au cours avec un moniteur de l’ESF. Et 2h avec l’équipe d’animation du centre. A la fin du séjour, tu repartiras avec ton insigne.

Également, tu découvriras un autre mode de déplacement en montagne : les raquettes à neige, avec un Accompagnateur en Montagne. Et aussi, tu pourras en apprendre plus sur la Faune et la flore hivernale.

Ce séjour ski alpin sera complété par des jeux de neige, des animations variées, sans oublier la boom de fin de séjour, et bien sûr la soirée de réveillon costumée pour l’occasion.

Le relais de l'oisans Alpe du Grand Serre La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-12-30T12:00:00+01:00 – 2023-12-30T23:59:00+01:00

2024-01-05T00:00:00+01:00 – 2024-01-05T15:00:00+01:00

