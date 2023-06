Les Explorateurs Le relais de l’oisans La Morte, 5 août 2023, La Morte.

Les Explorateurs 5 – 19 août Le relais de l’oisans 1177

Un séjour pour les amoureux de la Nature. Tu auras l’occasion de faire le Via-Ferrata à la Cascade de l’Alpe du Grand Serre, mais aussi de l’escalade sur un mur naturel. Lors de diverses activités, tu seras encadré par un spécialiste afin de connaitre les trucs et astuces d’un expert lors d’une sortie Trappeurs, mais aussi lors d’une course d’orientation.

Sans oublier : une excursion aux Passerelles Himalayennes et une visite de la Mine Image.

Il y aura aussi la boum de fin de séjour, des balades et beaucoup de souvenirs et de copains à se faire.

Et pourquoi pas une fin de journée à la cabane, et un repas « trappeur » autour d’un feu de camp ?

Le relais de l’oisans Alpe du Grand Serre La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T12:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

2023-08-19T00:00:00+02:00 – 2023-08-19T17:00:00+02:00

