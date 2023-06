Cocktails de Sensations Le relais de l’oisans La Morte, 5 août 2023, La Morte.

Cocktails de Sensations 5 – 18 août Le relais de l’oisans 1230

Un séjour multi-activités à la recherche de sensations fortes. Côté montagne : de l’escalade sur le rocher de l’Alpe du Grand Serre, mais aussi du Canyoning, de la Via-Ferrata à la Cascade et du VTT. Puis côté Lacs : des sports aquatiques comme le kayak et le paddle sur le Grand Lac de Laffrey ainsi que de la baignade.

Sans oublier la mythique traversée des passerelles himalayennes. Frissons garantis !

Les jeunes volontaires pourront aussi faire une nuit en Bivouac, voir décider de camper à Laffrey.

Veillées, Grands Jeux et détente seront aussi à la carte de ce séjour inoubliable.

Le relais de l’oisans Alpe du Grand Serre La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T12:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T17:00:00+02:00

nature escalade

PTV&L