NOUVEL AN PARTAGÉ Le relais de l’espinas Ventalon en Cévennes, 31 décembre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Apporte un truc à partager, à manger, à boire, à écouter et ta bonne humeur !

Nouvel an partagé (chacun-e apporte un plat et/ou une boisson et on partage ce qu’on a !)

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Le relais de l’espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie



Bring something to share, to eat, to drink, to listen to and your good mood!

Shared New Year (everyone brings a dish and/or a drink, and we share what we’ve got!)

¡Trae algo para compartir, para comer, para beber, para escuchar y tu buen humor!

Nochevieja compartida (¡cada uno trae un plato y/o una bebida y compartimos lo que tenemos!)

Bring etwas zum Teilen mit, etwas zu essen, zu trinken, zu hören und gute Laune!

Geteiltes Neujahr (jede/r bringt ein Gericht und/oder ein Getränk mit und wir teilen, was wir haben!)

