RENCONTRE ENTRE FEMMES ET CELLES QUI SE SENTENT FEMMES Le Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes, 18 octobre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Venez assister à une rencontre entre femmes et celles qui se sentent femmes autour d’un thème choisi en commun…..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

Le Relais de l’Espinas route des crêtes RD35

Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie



Come and take part in a meeting between women and those who feel like women around a theme chosen in common….

Venga y participe en un encuentro entre mujeres y quienes se sienten mujeres sobre un tema elegido conjuntamente….

Kommen Sie zu einem Treffen von Frauen und solchen, die sich als Frauen fühlen, zu einem gemeinsam gewählten Thema….

