ERASMUS DAYS AU RELAIS DE L’ESPINAS Le Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes, 11 octobre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Venez participer au Erasmus Day le 11 octobre au Relais de l’Espinas.

Au programme :

– 15H : Présentation de “Un autre chemin“, film réalisé dans le cadre de l‘échange de jeunes en itinérance sur le Mont Lozère et discussion sur les projets Erasmus+ ….

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

Le Relais de l’Espinas Lieu-dit L’Espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie



Come and take part in Erasmus Day on October 11 at the Relais de l’Espinas.

On the program :

– 3pm: Presentation of « Un autre chemin », a film produced as part of a youth exchange program on Mont Lozère, and discussion of Erasmus+ projects …

Participe en el Día de Erasmus el 11 de octubre en el Relais de l’Espinas.

En el programa

– 15:00 h: Presentación de « Un autre chemin », película sobre un intercambio de jóvenes en el Monte Lozère, y debate sobre los proyectos Erasmus+ …

Nehmen Sie am 11. Oktober am Erasmus Day im Relais de l’Espinas teil.

Auf dem Programm stehen:

– 15H: Präsentation von ?Un autre chemin?, einem Film, der im Rahmen des Jugendaustauschs auf Wanderschaft auf dem Mont Lozère entstanden ist, und Diskussion über Erasmus+ Projekte …

Mise à jour le 2023-09-29 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère