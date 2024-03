Le Relais de l’ENSIL-ENSCI ENSIL-ENSCI Limoges, samedi 16 mars 2024.

À 17h

Retrait des drossarts à 15h.

Le Relais de l’ENSIL-ENSCI qu’est-ce que c’est ?

Un évènement sportif intergénérationnel depuis 2009

Destiné aussi bien aux amateurs qu’aux sportifs de haut niveau, déguisés ou en tenue de course

Une course en équipe de 3 sur une distance de 10 km OU une course individuelle de 10 km

Et surtout, un moment convivial et familial !

Renseignements et inscription via le site (en lien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

ENSIL-ENSCI 12 Rue Atlantis

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact.relais.ensil.ensci@gmail.com

