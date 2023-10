Apprentis sorciers Le relais de Chantelouve, 29 octobre 2023, .

Apprentis sorciers 29 octobre – 4 novembre Le relais de Chantelouve Grenoble ou sur place.

Un séjour 100% Automne sur le thème d’Halloween

sans peur, ni frayeur.

Plonger dans le monde des sorciers et des gentils monstres

de nos dessins animés préférés, par des

créations de potions magiques avec les bons conseils

d’une diététicienne, fabriquer des baguettes pour un

match de Quidditch (sport collectif des sorciers).

Également se balader sur le thème des plantes

comestibles encadré par un « sorcier en chef »

Diplômés (AMM).

Bien sûr, réaliser des décorations de citrouilles pour

une farandole originale avec toutes les idées

créatives, et préparer le bal des sorciers de fin de

séjour.

Idée : Venir en colo, avec un déguisement dans la

valise !

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T16:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:00:00+01:00

2023-11-04T07:00:00+01:00 – 2023-11-04T11:00:00+01:00

Colo sorciers Halloween Contes et légendes ateliers cuisine

