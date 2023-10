Vacances à la ferme Le relais de Chantelouve, 29 octobre 2023, .

Vacances à la ferme 29 octobre – 4 novembre Le relais de Chantelouve Grenoble ou sur place.

Une immersion dans le monde des animaux de la

mini-ferme, avec Wally la ponette, Kenya la chienne,,

les brebis, la chèvre, les dindons et les poules

présentes sur le centre.

Chaque jour, tu seras au contact des animaux pour

les câliner et les dorloter. Tu apprendras à être un réel

apprenti fermier ! Au programme : distribuer le foin

et les rations d’aliments, pailler et ramasser les oeufs.

Les petits fermiers en herbe iront également rendre

visite à Jordan à la chèvrerie-fromagerie pour

découvrir l’agriculture locale et déguster le fromage

de ses chèvres.

Tu iras aussi au Parc Animalier du Domaine de Vizille,

afin d’observer les animaux en semi-liberté.

Les espaces verts qui entourent le centre permettront

à l’équipe d’animation d’organiser de nombreuses

activités : chasse au trésor, jeux sensoriels, découverte

de la nature… Les petits sentiers autour du centre

peuvent être empruntés pour de belles balades afin

de découvrir les environs.

Chaque enfant pourra repartir avec le carnet du petit

fermier pour garder une trace de ce séjour

inoubliable.

Tu aimes des animaux ? Dans ce cas, ce séjour est

fait pour vous !

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T16:00:00+01:00 – 2023-10-29T20:30:00+01:00

2023-11-04T07:30:00+01:00 – 2023-11-04T12:00:00+01:00

Maternels Nature

PTVL