Découvertes à Laffrey 23 – 27 octobre Le relais de Chantelouve selon quotient familial

L’association organise un séjour pendant les vacances à Laffrey au Relais de Chantelouve. Les enfants pourront profiter de l’environnement privilégié de ce site de moyenne montagne en découvrant de nombreuses activités comme l’escalade, le tir à l’arc et différentes balade en pleine nature.

Sur le centre, ils pourront prendre le temps avec les animaux de la ferme et profiter du potager.

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:30:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

