A l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, en partenariat avec des associations d’aide aux personnes exilées, La Fourmilière organise un grand festival ! Le Reillefugiés Festival célèbre l’investissement des associations qui agissent sur l’accueil et l’intégration des personnes primo-arrivantes ♡ Petit aperçu de la programmation : afro dance, théâtre, atelier de calligraphie, portraits suspendus, friperie solidaire, village associatif, sport, exposition itinérante, fresque de la migration… Et la journée se finit par un grand concert ! Alors, vous-nous rejoignez ? Rendez-vous le 19 juin au Village Reille ! Village Reille 11 Impasse Reille 75014 Paris 14 Contact : https://fb.me/e/1GuAzYAKE https://www.facebook.com/LaFourmiliereParis/ https://www.facebook.com/LaFourmiliereParis/ www.helloasso.com/associations/la-fourmiliere-paris/evenements/le-reillefugies-festival-2

La Fourmilière

