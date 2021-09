Montignac Montignac Dordogne, Montignac Le Régourdou, un site unique en Périgord Noir – Fête du Grand Site de France Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Le Régourdou, un site unique en Périgord Noir – Fête du Grand Site de France Montignac, 2 octobre 2021, Montignac. Le Régourdou, un site unique en Périgord Noir – Fête du Grand Site de France 2021-10-02 – 2021-10-02

Montignac Dordogne Montignac Bruno Maurelle, Directeur de recherche au CNRS vous présente l’extraordinaire gisement du Régourdou : retour sur l’histoire de cette découverte, la personnalité de son inventeur Roger Constant et les relations qu’il entretint avec la communauté scientifique, sur l’histoire des fouilles qui s’y déroulèrent et sur les révisions récentes, des résultats qui furent produits à l’issu de ses recherches de terrain.

Possibilité de restauration sur place au moment de la réservation. Repas payant. Pass sanitaire et port du masque obligatoire Bruno Maurelle, Directeur de recherche au CNRS vous présente l’extraordinaire gisement du Régourdou : retour sur l’histoire de cette découverte, la personnalité de son inventeur Roger Constant et les relations qu’il entretint avec la communauté scientifique, sur l’histoire des fouilles qui s’y déroulèrent et sur les révisions récentes, des résultats qui furent produits à l’issu de ses recherches de terrain.

Possibilité de restauration sur place au moment de la réservation. Repas payant. Pass sanitaire et port du masque obligatoire +33 5 53 06 06 97 Bruno Maurelle, Directeur de recherche au CNRS vous présente l’extraordinaire gisement du Régourdou : retour sur l’histoire de cette découverte, la personnalité de son inventeur Roger Constant et les relations qu’il entretint avec la communauté scientifique, sur l’histoire des fouilles qui s’y déroulèrent et sur les révisions récentes, des résultats qui furent produits à l’issu de ses recherches de terrain.

Possibilité de restauration sur place au moment de la réservation. Repas payant. Pass sanitaire et port du masque obligatoire ©Le Regourdou dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Ville Montignac lieuville 45.05391#1.16765