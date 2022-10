Le Régourdou fête halloween Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Jeu d’énigme destiné aux enfants à résoudre tout au long du parcours de la visite guidée. Attention, cette année des créatures monstrueuses se sont échappées des entrailles de la terre par le gouffre de Regourdou et ont envahi le site. L’explorateur qui travaillait dans cette mine a ouvert le passage en créant une brèche.

Il a disparu mais il a laissé sur le lieu, les indices nécessaires pour que tu puisses les renvoyer dans leur monde souterrain et rétablir l’équilibre entre le monde des vivants et le monde des morts.

Seras-tu suffisamment courageux et intrépide pour braver ce lieu maintenant investi par de nombreuses et terrifiantes créatures et trouver la solution pour défaire le sort maléfique? Restauration Halloween food Attention, cette année des créatures monstrueuses se sont échappées des entrailles de la terre par le gouffre de Regourdou et ont envahi le site. +33 5 53 51 81 23 ©Production Company de Pixabay

