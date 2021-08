Nantes Muséum d'histoire naturelle de nantes Loire-Atlantique, Nantes Le règne du silence Muséum d’histoire naturelle de nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le règne du silence Muséum d’histoire naturelle de nantes, 18 septembre 2021, Nantes. Le règne du silence

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’histoire naturelle de nantes

Près de quatre mille sculptures de faïence blanche, sorties de l’imaginaire de Fabrice Azzolin, ont été réalisées pendant les 55 jours du premier confinement 2020. L’artiste a imaginé ses sculptures comme étant les premières formes de vie et les a disposées sur une longue table de quatorze mètres, au fond bleu outremer. Ainsi, « Le Règne du silence » invite à une découverte contemplative et réflexive des premiers âges de la vie sur Terre.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le Règne du silence Muséum d’histoire naturelle de nantes square Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle de nantes Adresse square Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Muséum d'histoire naturelle de nantes Nantes