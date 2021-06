Nantes Muséum d'histoire naturelle de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Le règne du silence Muséum d’histoire naturelle de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Près de quatre mille sculptures de faïence blanche, sorties de l’imaginaire de Fabrice Azzolin, ont été réalisées pendant les 55 jours du premier confinement 2020. L’artiste a imaginé ses sculptures comme étant les premières formes de vie et les a disposées sur une longue table de quatorze mètres, au fond bleu outremer. Ainsi, « Le Règne du silence » invite à une découverte contemplative et réflexive des premiers âges de la vie sur Terre. Le Règne du silence Muséum d’histoire naturelle de Nantes 12 rue Voltaire, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

