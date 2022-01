Le règne des dinosaures Aix-en-Provence, 12 février 2022, Aix-en-Provence.

Le règne des dinosaures Aix-en-Provence

2022-02-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-20 18:00:00 18:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Vous découvrirez des reproductions de dinosaures pour certains sont en taille réelle et robotisée à la suite de la visite un documentaire de 28 minutes sur la vie et la disparition des dinosaures vous est proposé à la fin du documentaire une animation unique en France avec Blue le vélo si rapt or animatroniques



Le règne des dinosaures vous propose une exposition à ne pas manquer à Aix-en-Provence ! cette exposition est ponctuée d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents



Visite libre, salle chauffée. Boutique de souvenirs à la fin de la visite

Pour tous les passionnés de T-Rex, Vélociraptore, Spinosaure. Un véritable voyage pédagogique à la découverte des géants qui ont marqué l’histoire…Pour toute la famille à partir de 3 ans

Vous découvrirez des reproductions de dinosaures pour certains sont en taille réelle et robotisée à la suite de la visite un documentaire de 28 minutes sur la vie et la disparition des dinosaures vous est proposé à la fin du documentaire une animation unique en France avec Blue le vélo si rapt or animatroniques



Le règne des dinosaures vous propose une exposition à ne pas manquer à Aix-en-Provence ! cette exposition est ponctuée d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents



Visite libre, salle chauffée. Boutique de souvenirs à la fin de la visite

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-17 par