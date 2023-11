Le règne des champignons Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le règne des champignons Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 10h00 à 11h30

.Tout public. gratuit

[Conférence] Ni animal, ni végétal, les champignons représentent un règne à part : le règne fongique. Cette initiation à la mycologie nous permettra de découvrir leur rôle dans la nature, leurs différentes stratégies de vie et leur diversité. L’utilisation d’une clé de détermination simple nous aidera à faire le tri dans les différents genres de champignons que l’on peut rencontrer lors de nos balades. Cette première étape est essentielle à toute bonne détermination des champignons, en particulier si l’objectif de vos cueillettes est de les manger. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. La

La salle de conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite. Bibliothèque de la Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide 75012 Paris

Paris

