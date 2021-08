Le reggae en tant qu’un instrument de la mémoire collective de l’esclavage MEG, 23 septembre 2021, Genève.

MEG, le jeudi 23 septembre à 19:30

Le reggae de Jamaïque est apprécié dans le monde entier. À l’occasion du 20e anniversaire de la Déclaration de Durban contre le racisme, ce débat d’expert-e-s sensibilisera aux liens étroits qui unissent le reggae non seulement à la Jamaïque, mais aussi à l’Afrique et, plus spécifiquement, aux thématiques de l’esclavage. La puissance du reggae ne réside-t-elle pas dans sa capacité à favoriser une perception universelle des souffrances et des injustices ayant accompagné la traite transatlantique, voire de toutes les formes d’injustice raciale ? Au moyen de contributions théoriques et d’extraits sonores, la conférence montrera comment le reggae contribue à façonner et à transmettre la mémoire collective des personnes d’ascendance africaine à travers le monde. Organisé par le Service de l’information des Nations Unies à Genève, avec le soutien du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. **Intervenant-e-s** Dr. Ibrahima Guissé, expert indépendant, Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale; Marc Ismail, historien, enseignant et créateur du label indépendant Soul of Anbessa; Giulia Bonacci, historienne, chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développement de l’Université de Nice; Mathias Liengme, musicologue. **Modération** Yann Zitouni, journaliste à la Radio-Télévision Suisse (RTS) Les places étant limitées, elles seront disponibles sur la base du «premier arrivé, premier assis».

20e anniversaire de la Déclaration de Durban contre le racisme organisé par l’ONU. Auditorium. Le jeudi 23 septembre à 19h30.

