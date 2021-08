Paris Clos des Blancs Manteaux Paris Le regard de l’autre Clos des Blancs Manteaux Paris Catégorie d’évènement: Paris

Wita* & Zaef* se rencontrent en France, mûs par la même passion : l’humoir noir, sans concessions, à propos de leur parcours d’exilés sans papiers. Dans Le regard de l’autre, ils racontent leur enfance, les problèmes auxquels ils sont confrontés en tant exilés, l’intégration à tout prix, les problèmes de papier qui n’en finissent jamais, la fameuse différence culturelle… Wita & Zaef, en duo, s’engagent à faire rire le public avec des situations empruntées à leur vie quotidienne. *membre de l’atelier des artistes en exil De l’humour noir sans concession sur les aléas de la vie et de l’exil. Clos des Blancs Manteaux 21 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

