Le Refugee Food Festival Paris est de retour ! Ground Control, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 au 18 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 12h à 23h

Lutter contre les préjugés, permettre l’insertion professionnelle des réfugiés dans un secteur bouleversé par la crise sanitaire, et rassembler (enfin !) autour de la table, tels sont les engagements de ce festival gourmand et solidaire qui se tiendra pour la sixième édition à Paris !

La recette ? Du 3 au 18 Juillet prochain, 12 adresses parisiennes engagées partageront leurs fourneaux avec 12 cuisiniers réfugiés en France pour créer ensemble des menus inédits, et partager saveurs et savoir-faire. La carte de ces restaurants s’enrichira de plats géorgiens, guinéens ou encore yéménites !

Cette année, 9 villes françaises accueilleront le festival en plus de Paris : Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Lyon, Rennes, Lille et Dijon, Nantes et Montpellier. Plus de 65 restaurateurs, de l’étoilé à la cantine de quartier ouvriront grand les portes de leur cuisines à l’occasion du Refugee Food Festival.

Réservations directement auprès des restaurants, places limitées dans le respect des mesures sanitaires.

Programmation

▪️ Samedi 3 juillet : Ouverture

Fulgurances L’Entrepôt

Projections documentaires avec SOS Méditerranée et Carnets de solidarités, suivies d’un dîner géorgien par Tina Silkadze & Valentine Guenin (18h ou 19h30)

7 Rue Francis de Pressensé, 75014 Paris

Réservations : billetterie bientôt disponible

▪️ MERCREDI 7 JUILLET

POULICHE : Dîner Ouest-africain par Harouna Sow, Amandine Chaignot & Martin Lafont

11 Rue d’Enghien, 75010 Paris

Réservations : 01 45 89 07 56

▪️ JEUDI 8 JUILLET

L’ORILLON : Déjeuner guinéen par Aissata Sow & Thomas Chevrier

35 Rue de l’Orillon, 75011 Paris

Réservations : 06 71 75 64 99

▪️ VENDREDI 9 JUILLET

LE SPOON 2 : Déjeuner et dîner dégustation Ouest-africain par Harouna Sow, Hishanobu Shigeta & Romain Meder

Palais Brongniart, 25 Place de la Bourse, 75002

Réservations à venir

▪️ VENDREDI 9 JUILLET

LA TABLE DU RECHO : Dîner yéménite par Hasan Esam et Juliette Barry

51 Boulevard Exelmans, 75016 Paris

Réservations : billetterie bientôt disponible

▪️ DU 9 AU 11 JUILLET

BOTANIQUE RESTAURANT : Déjeuner & dîner iranien à emporter ou sur place par Shohreh Haghighat et Sugio Yamaguchi

71 Rue de la Folie Méricourt, 75011

Réservations possibles au 06 28 09 06 32

▪️ SAMEDI 10 JUILLET

ZONE SENSIBLE : Atelier de cuisine du jardin par Harouna Sow

Tarif pour l’atelier : 10€

112 Avenue de Stalingrad, 93200 Saint-Denis

Réservations ici

▪️ MARDI 13 JUILLET

SÉLUNE : Diner afghan par Rabiah Aryobwal et Bérangère Fagart

37 bis Rue de Montreuil, 75011 Paris

Réservations : 01 43 72 42 32

▪️ MERCREDI 14 JUILLET

CHEZ ERNEST : Dîner afghan par Rafiullah Fazalyar

18 Avenue de la République 93170 Bagnolet

Réservations : billetterie bientôt disponible

▪️ JEUDI 15 JUILLET

CHEZ MAGDA x JUSTINE PILUSO : Dîner géorgien par Magda Gegenava et Justine Piluso

6-8 Place de la Bataille de Stalingrad, 75019 Paris

Réservations à venir

▪️ SAMEDI 17 JUILLET

LE REFETTORIO : Dîner éthiopien par Hamel SHFIAREW & Eden Alula Abey

Place de la Madeleine, 75008 Paris

Réservations : billetterie bientôt disponible

▪️ DIMANCHE 18 JUILLET

GROUND CONTROL : CLÔTURE DU REFUGEE FOOD FESTIVAL • GRILLADES EN FOLIE !

Grillades iranienne, géorgienne et ouest africaine par Magda Gegenava, Shohreh Haghighat & Harouna Sow, en collaboration avec Chloé Charles, Manon Negretti et Stéphane Jégo !

81 Rue du Charolais, 75012 Paris

Réservations : billetterie bientôt disponible

TOUTE L’ANNÉE

▪️ KABUL KITCHEN : Paris 2

Cuisine afghane par Shayan Mohammadi, Ali Mohammad Hussaini & Fatima Bourahla

2 Rue Saint-Sauveur, 75002 Paris

Réservations : 07 51 31 45 45

▪️ CHEZ MAGDA : Paris 19

Cantine géorgienne ouverte par Magda Gegenava à La Rotonde Stalingrad, Paris 19 !

Sans réservations

À PROPOS DU REFUGEE FOOD

Grâce au pouvoir universel de la cuisine, le Refugee Food s’est donné pour mission de valoriser les talents, compétences et parcours des personnes réfugiées, de favoriser leur insertion professionnelle dans les métiers de la restauration, et d’œuvrer pour une alimentation plus diversifiée et durable.

REFUGEE FOOD FESTIVAL: Chaque année autour du 20 juin, Journée Mondiale des réfugiés, nous organisons des collaborations culinaires entre des cuisiniers réfugiés et restaurateurs locaux dans une quinzaine de villes du monde.

REFUGEE FOOD FORMATION: Le programme SÉSAME forme des réfugiés au métier de commis de cuisine (Porté par AKTO avec le Refugee Food & Envergure)

REFUGEE FOOD EDUCATION: Un programme qui sensibilise les collégiens à la situation des personnes réfugiées, ainsi qu’aux différentes cultures culinaires du monde, grâce à des témoignages et ateliers pédagogiques.

REFUGEE FOOD AIDE ALIM’: Nous distribuons gratuitement des repas complets et savoureux pour les plus fragilisés par la crise sanitaire (+60 000 repas distribués depuis mars 2020).

REFUGEE FOOD RESTAURANT: La Résidence est un restaurant d’insertion où nous formons des cuisiniers réfugiés situé à Paris 12e à Ground Control.

REFUGEE FOOD TRAITEUR: Notre service traiteur permet à des cuisiniers réfugiés de développer leur activité, à destination des entreprises et des particuliers à Paris.

Soutenez le Refugee Food en faisant un don via Lydia au 81 81 81 ou via HelloAsso

Retrouvez toute la programmation et les infos pour la réservation en cliquant ici

Ground Control 81, rue du Charolais Paris 75012

6, 14 : Bercy (417m) 1, 8 : Reuilly – Diderot (496m)



Contact :Refugee Food hello@refugee-food.org https://refugee-food.org/

