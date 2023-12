RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN AU REFUGE DU MONT LOZÈRE Le Refuge Mont Lozère et Goulet, 4 décembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Venez passer la soirée du 31 au Refuge, station du Mont Lozère.

Au Menu :

Apéritif offert :(vin chaud) avec ses amuses bouches

Entrée : Foie gras et sa compotée

Cassolette de St Jacques

Colonel

Plat : Chapon aux morilles et ses légumes

Dessert : ….

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Le Refuge Station du Mont Lozère

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Come and spend the evening of the 31st at Le Refuge, Mont Lozère resort.

Menu:

Complimentary aperitif (mulled wine) with appetizers

Starter: Foie gras with compote

Cassolette of scallops

Colonel

Main course: Capon with morel mushrooms and vegetables

Dessert: …

Venga a pasar la noche del 31 en Le Refuge, estación del Mont Lozère.

Menú :

Aperitivo de cortesía (vino caliente) con aperitivos

Entrante: Foie gras y su compota

Cassolette de vieiras

Coronel

Plato principal : Capón con colmenillas y verduras

Postre : …

Verbringen Sie den Abend des 31. in Le Refuge, einem Ferienort am Mont Lozère.

Auf dem Menü:

Kostenloser Aperitif:(Glühwein) mit Amuse Bouches

Vorspeise: Foie gras und Kompott

Cassolette von Jakobsmuscheln

Oberst

Gang: Kapaun mit Morcheln und Gemüse

Dessert: …

Mise à jour le 2023-12-01 par 48 – OT Mont Lozère