CINÉ CLUB – LES MARDIS DE LOUIS – BAD LIEUTENANT DE WERNER HERZOG EN 35MM Le Reflet Médicis Paris Catégorie d’Évènement: Paris CINÉ CLUB – LES MARDIS DE LOUIS – BAD LIEUTENANT DE WERNER HERZOG EN 35MM Le Reflet Médicis Paris, 14 novembre 2023, Paris. CINÉ CLUB – LES MARDIS DE LOUIS – BAD LIEUTENANT DE WERNER HERZOG EN 35MM Mardi 14 novembre, 20h00 Le Reflet Médicis ✨

RENDEZ-VOUS : MARDI 14 NOVEMBRE À 20H

REFLET MÉDICIS

BAD LIEUTENANT DE WERNER HERZOG AVEC NICOLAS CAGE, EVA MENDES, VAL KILMER

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LOUIS SÉGUIN

SYNOPSIS

Terence McDonagh est inspecteur dans la police criminelle de la Nouvelle-Orléans. En sauvant un détenu de la noyade pendant l’ouragan Katrina, il s’est blessé au dos. Désormais, pour ne pas trop souffrir, il prend des médicaments puissants, souvent, trop souvent… Déterminé à faire son travail du mieux qu’il peut, il doit faire face à une criminalité qui envahit toutes les vies, même la sienne. Sa compagne, dont il est éperdument amoureux, est une prostituée. Pour la protéger, Terence est obligé de prendre des risques. Parce qu’il est sur les traces d’un gros dealer, sa vie est en jeu. Parce qu’il doit enquêter sur l’assassinat d’une famille d’immigrants africains, il doit mener une enquête impossible. En quelques heures, tous les enjeux de sa carrière et de sa vie vont se combiner pour devenir sa pire épreuve. S’il s’en sort, Terence saura enfin qui il est vraiment… Le Reflet Médicis 3 rue Champollion Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/?s=emsx082400058123 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T23:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T23:00:00+01:00

