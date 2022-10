Le Reflet Médicis fête Halloween Reflet Médicis, 31 octobre 2022, Paris.

Le lundi 31 octobre 2022

de 21h00 à 22h30

. payant Tarifs : 10€ / 7,80€ (Demandeurs d’emploi / +65 ans / -26 ans / famille nombreuse) Cartes d’abonnement Dulac Cinémas, CIP, UGC illimité et Pass Culture acceptés

Le Reflet Médicis fête Halloween avec : The Rocky Horror Picture Show et la troupe The Time Slips.

Au programme : The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman | 1975 | 1h36

SÉANCE INTERACTIVE AVEC LA TROUPE THE TIME SLIPS

Venez déguisés !

Lors de cette soirée vous pourrez non seulement chanter, mais vous pourrez aussi jeter de l’eau et du riz (pendant les mariages et l’orage) et faire la danse traditionnelle du Rocky Horror Picture Show: le Time Warp.

La séance sera animée par la troupe The Time Slips qui rejouera, devant vos yeux, le film dans la salle et sera prête à tout pour vous faire passer une séance que vous n’êtes pas près d’oublier !

SYNOPSIS

Une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe en panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences.

Avec Tim Curry, Barry Bostwick, Susan Sarandon et Meat Loaf.

Reflet Médicis 3/7 Rue Champollion 75005 Paris

Contact : http://www.dulaccinemas.com/portail/article/135703/le-reflet-medicis-fete-halloween-avec-the-rocky-horror-picture-show-et-la-troupe-the-time-slips 0143310107 https://www.facebook.com/dulaccinemas/ https://www.facebook.com/dulaccinemas/ http://www.dulaccinemas.com/portail/article/135703/le-reflet-medicis-fete-halloween-avec-the-rocky-horror-picture-show-et-la-troupe-the-time-slips

