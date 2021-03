Limoges AIST87 Limoges Le référent COVID-19 AIST87 Limoges Catégorie d’évènement: Limoges

AIST87, le jeudi 25 mars à 09:00

Connaitre les notions de base sur le risque biologique, le rôle et les missions du référent COVID dans l’entreprise, c’est ce que l’AIST87 propose lors du prochain webinaire.

Réservé aux adhérents de l’AIST87

Webinaire AIST87 6 Rue Voltaire 87000 Limoges Montjovis

2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T10:15:00

