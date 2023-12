SOIRÉE DJ DE NOËL LE RÉFECTOIRE USINE RIZAL+ Mazères-sur-Salat, 22 décembre 2023, Mazères-sur-Salat.

Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 19:00:00

fin : 2023-12-22 02:00:00

Le Père Noël n’est pas une ordure, le Père Noël écoute du reggae !.

Au programme, pas un DJ, pas deux DJs, mais trois DJs qui vont s’affronter amicalement de 19h à 2h du matin pour notre plus grand plaisir et celui de nos gambettes ! Badkalys Sound System et Original Vibes !

Et parce que c’est Noël et que nous sommes pour le mélange des genres, venez avec votre plus beau pull de Noël et tentez de gagner l’un des lots. Les catégories seront : le plus moche, couple ou groupe, et taille enfant !

LE RÉFECTOIRE USINE RIZAL+

Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie



