L’association Abigaïl Mathieu qui œuvre pour la valorisation et la protection du patrimoine de l’ancien hôpital présentera son action dans le réfectoire des soeurs, à proximité de la salle des étains en restauration, ainsi que dans la salle Arcade 1, où se situent des maquettes présentant l’évolution du site hospitalier. Les membres de l’association et la chargée de mission patrimoine mobilier de la Ville présenteront la souscription publique pour restaurer la salle des étains, le chantier de restauration mené en 2020 avec l’association « Rempart » dans cette même salle, ainsi que dans le réfectoire des sœurs, pièce ornée de boiseries du XVIIIe siècle. La création de réserves lors d’un chantier “Rempart” au cours de l’été 2021 sera également évoqué.

Gratuit | Présence de l’association dans le réfectoire des soeurs et la salle arcade 1 | Les autres bâtiments sont fermés du fait des travaux de démolition alentours.| Respect des régles sanitaires en vigueur.

Hôpital Saint-Laurent 7, quai de l'Hôpital, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

