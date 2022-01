Le Réel Manipulé Médiathèque Saint-Sébastien-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Sébastien-sur-Loire

Médiathèque, le samedi 29 janvier à 15:00

Thierry Collet explique et démontre, à partir d’effets magiques et de manipulations d’objets, comment le cerveau est formaté à percevoir le monde ; comment les professionnels de la communication, du marketing ou de la politique se servent des mêmes outils pour influencer les choix, les achats ou les votes du public. À l’aide d’illusions d’optique, de tests psychologiques, d’images publicitaires et de documents de propagande politique, il nous prouve que la perception est soumise au développement du cerveau, mais aussi à l’éducation, à l’environnement social et à la morale.

Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque

Conférence -Rencontre animée par Thierry Collet – Compagnie le Phalène

2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T16:00:00

