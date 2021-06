Le REcyclotour La Recyclerie, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 au 27 juin 2021 :

samedi, dimanche de 8h à 22h

Un week-end 100% vélo !

‍♂️ EN SELLE – 3 ÉPOPÉES POUR 3 AMBIANCES

CYCLISME : 200 nanas sur 200 kilomètres

Le samedi 26 juin, un BRM 100% féminin de l’Audax Club Parisien.

Plus d’infos et inscription https://bit.ly/200nanas-200km

Aventure : La micro aventure du REcyclotour

Les samedi 26 et dimanche 27 juin, une aventure en haute vallée de chevreuse avec bivouac en lisière de forêt, cinéma en pleine nature et retour une bière à la main avec la Véloscenie et Time On Target.

Plus d’infos https://www.facebook.com/events/820655688547091

Inscriptions https://bit.ly/inscriptions-microaventure-recyclotour

Balade urbaine : La petite course du REcyclotour

Le dimanche 27 juin, une course d’orientation pépère dans les rues du Grand Paris où votre orientation sera votre meilleure alliée.

Plus d’infos et inscription https://www.weezevent.com/balade-urbaine-du-recyclotour

À PIEDS – 2 VILLAGES POUR 2 VITESSES :

Village départ : À la REcyclerie, un camp de base pour partir du bon pied. Vente d’accessoires par Wheelovebike, vente de livres par la librairie Zéro@, atelier marquage vélo et bicymixeur par la Recyclerie Sportive, customisation de vélos avec Orioncustombike, atelier d’auto-réparation de vélo avec AICV19 tout ceci le dimanche 27 juin à la REcyclerie.

Village arrivée : À la Cité Fertile, une fête gonflée de culture bicyclette. Souk de pièces détachées et animations du Paris Chill Racing, musique, talks, ateliers et vente de vélos vintage par Saikle & friends, tout ceci le dimanche 27 juin à la Cité Fertile.

Un événement inclusif et festif accueillant indifféremment gros braquets, petits pignons, larges guidons et mini-mollets du vélo francilien.

Le REcyclotour est un événement porté par la REcyclerie, tiers-lieu pour une transition écologique ludique, positive et inclusive situé Porte de Clignancourt, à Paris.

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos >> www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Ancienne gare de marchandises SNCF de Pantin, la Cité Fertile c’est 1 hectare et 4 ans au service de la transition écologique et sociale. Tiers-lieu d’expérimentation, la Cité Fertile veut réunir, inspirer et mobiliser tous les publics autour des enjeux de la ville durable grâce à une programmation et des projets engagés. Plus d’infos >> www.citefertile.com

C’est où ?

14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin

