Fabrication d’éponges en filet alimentaire Le Recycl’lab, 20 janvier 2023, Reims.

Fabrication d’éponges en filet alimentaire Vendredi 20 janvier 2023, 10h00 Le Recycl’lab

Adultes et enfants à partir de 8 ans, Gratuit

Selon une étude scientifique menée en Allemagne, chaque centimètre d’une éponge contiendrait des millions de germes

Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims 51100 Marne Grand Est [{“link”: “https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=38”}]

Effectivement, on retrouve plus de 73 familles de bactéries, dont certaines sont pathogènes et dangereuses pour l’homme (Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus, etc). L’éponge étant continuellement humide et sous l’eau chaude, la multiplication des bactéries et leur développement se fait très facilement.

En cousant vos filets alimentaires sous forme d’éponges, vous aurez des éponges plus saines et plus durables car elles seront lavables.

N’hésitez pas à rapporter vos filets alimentaires.

Inscrivez-vous à l’atelier



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T10:00:00+01:00

2023-01-20T12:00:00+01:00