Fabrication d'une bougie Le Recycl'lab

Reims

Fabrication d'une bougie Vendredi 25 novembre, 18h00 Le Recycl'lab

Venez fabriquer une bougie naturelle avec de la cire de soja. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims 51100 Marne Grand Est [{« link »: « https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=44 »}] Cette cire végétale n’est pas toxique, pas plus que sa combustion. Elle est naturellement blanche et opaque. Autre avantage : elle se consume plus lentement que la cire de paraffine qui, elle, est obtenue à partir de pétrole raffiné. Pensez à apporter le contenant dans lequel vous allez couler votre bougie. Inscrivez-vous à l’atelier

