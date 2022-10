Fabrication d’un coussin cœur rose Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Fabrication d’un coussin cœur rose Le Recycl’lab, 22 octobre 2022, Reims. Fabrication d’un coussin cœur rose Samedi 22 octobre, 09h00 Le Recycl’lab

Sur inscription, gratuit

Dans le cadre d’octobre rose, nous vous proposons de venir au Recycl’lab pour fabriquer des coussins en forme de cœur que nous donnerons à l’institut jean GODINOT. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims 51100 Marne Grand Est [{« link »: « https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=39 »}] Pensez à venir nombreux et à apporter des tissus roses Inscrivez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T09:00:00+02:00

2022-10-22T12:00:00+02:00

