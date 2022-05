Le Recyclage sous toutes ses coutures Colombelles, 21 avril 2022, Colombelles.

Pour illustrer l’omniprésence du plastique et son impact sur l’environnement, le Syvedac a sollicité la section Arts Appliqués (AA) du Lycée Laplace à Caen pour réaliser des costumes avec toutes sortes de déchets plastiques.

Chaque costume est exposé dans un lieu de l’agglomération caennaise. Ils sont chacun accompagnés, de photographies, des croquis des élèves et d’un cartel indiquant les matériaux réemployés.

Ces costumes seront visibles lors d’un défilé le samedi 18 juin au Wip lors de l’événement Changer d’R !

En attendant cette date, vous pourrez participer à un jeu de piste organisé du 21/04 au 18/05, dans 9 lieux sur Colombelles, Hérouville Saint Clair et Caen. 10 costumes y sont exposés, et 3 lots sont à gagner.

Reflet de notre consommation de plastique dans notre quotidien, cette exposition ambitionne de montrer la nécessité d’opter pour des gestes de réduction et de réemploi des déchets, une démarche qui est soutenue par le Syvedac.

Ce voyage artistique vous invite à poser un regard nouveau sur les déchets à travers l’art, et (re)découvrir des lieux incontournables sur le territoire.

