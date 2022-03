Le récit criminel arabe Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le récit criminel arabe Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo, 11 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 juin 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Que savons-nous du roman policier arabe, de son histoire et de sa construction en tant que genre ? La BiLiPo vous propose de découvrir cette histoire littéraire méconnue. En mars 2019 a eu lieu un colloque sur le récit policier arabe organisé par le CERMOM (Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée) de l’INALCO en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe / Université Paris 8 / Université Américaine de Beyrouth / PEN Lebanon. En littérature arabe moderne, très nombreux sont les ouvrages qui abordent des affaires criminelles. Toutefois, l’enquête logico-déductive ainsi que l’enquête judiciaire en sont quasi absentes. C’est surtout à partir des années 2000, que des romans noirs, remarqués par la critique, commencent à voir le jour… Ce colloque a donné lieu à la publication en 2021 d’un ouvrage collectif Le récit criminel arabe dirigé par Benoît Tadié et Katia Ghosn. Benoît Tadié est maître de conférences en littérature anglaise et américaine à l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Il est spécialiste du roman noir et, à ce titre, il est intervenu à la BiLiPo à plusieurs reprises. Katia Ghosn est maîtresse de conférences en littérature arabe contemporaine de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Pour prolonger cette rencontre, La bibliothèque de l’Institut du Monde Arabe vous recommande des romans noirs et des récits policiers d’auteurs arabes, traduits ou francophones. “Le roman policier est une forme narrative assez nouvelle dans la littérature arabe contemporaine, même si certains textes de la littérature arabe classique peuvent s’y apparenter. Cette sélection tente d’être représentative de la production éditoriale, tant française que du monde arabe (même si le Maghreb domine). On y trouve des inspecteurs mais aussi des inspectrices. Au delà de l’enquête ces romans policiers nous donnent à voir les réalités sociales et politiques des pays arabes, parfois dans leurs aspects les plus durs.” (Sélection établie en 2019 à l’occasion du colloque). Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo 48-50 rue du Cardinal Lemoine Paris 75005 Contact : 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/ Histoire;Littérature

Date complète :

2022-06-11T16:00:00+01:00_2022-06-11T17:00:00+01:00

collections bilipo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Adresse 48-50 rue du Cardinal Lemoine Ville Paris lieuville Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Paris Departement Paris

Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le récit criminel arabe Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo 2022-06-11 was last modified: by Le récit criminel arabe Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo 11 juin 2022 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Paris

Paris Paris