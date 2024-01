Le réchauffement du climat, comment ça marche ? Avec les Petits Débrouillards La Gaîté Lyrique Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Accès libre

Le temps d’un atelier ludique et participatif, les plus jeunes sont invités à réfléchir aux phénomènes responsables du réchauffement climatique, en se basant sur l’expérimentation.

Expérimenter, échanger, comprendre : dans un monde où les sciences font parfois peur, les Petits Débrouillards proposent avant tout une pédagogie, basée sur la curiosité et le goût d’apprendre. Au cours de cet atelier sur le réchauffement climatique, ils proposent de se lancer dans des expériences simples pour réfléchir ensemble à différents phénomènes. Les gaz à effet de serre, qu’est-ce que c’est ? Mais d’ailleurs, l’effet de serre, ça marche comment ? Et si les températures augmentent, quels impacts sur notre planète et ses écosystèmes ? Les Petits Débrouillards proposent de répondre à ces questions, sans oublier de s’amuser et d’échanger. Leur devise ? Faire permet de comprendre, comprendre permet d’agir !

Les Petits Débrouillards

Association d’éducation populaire, les Petits Débrouillards proposent des animations visant à développer l’esprit critique et les capacités d’initiatives de chacun. Éveiller la curiosité, susciter l’intérêt pour la sciences et les techniques, permettre à tous, et tout particulièrement les jeunes, de pratiquer et d’expérimenter : autant d’enjeux qui guident nos actions ! Pour cela, les Petits Débrouillards font appel à tous les moyens pédagogiques privilégiant la démarche participative, expérimentale et ludique.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

