SCÈNE OUVERTE Le Récantou Saint-Germain-de-Calberte, 17 juillet 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Tu aimes pousser la chansonnette ? Tu aimes gratter les cordelettes ? Alors, viens à la scène ouverte sur la terrasse du Récantou ! ….

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

Le Récantou

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Do you like to sing? Do you like to strum your cords? Then come along to the open stage on the Récantou terrace! …

¿Le gusta cantar? ¿Te gusta rasguear cuerdas? Acérquese al escenario abierto de la terraza del Récantou …

Liebst du es, ein Liedchen zu singen? Du kratzt gerne an den Saiten? Dann komm zur offenen Bühne auf der Terrasse des Récantou! …

Mise à jour le 2023-07-04 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère