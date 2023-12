LE REBOND • Les Poussières • Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 16 décembre 2023, Aubervilliers.

Le samedi 16 décembre 2023

de 18h00 à 23h59

.Tout public. gratuit

L’événement inédit pour faire vivre vos lanternes ! Parce que cette édition est vraiment en roue libre, le format de REBOND ne sera pas une déambulation comme vous en avez l’habitude…

[LANTERNES | PERFORMANCES | ANIMATIONS]

ORGANISÉ PAR LES POUSSIÈRES

Venez vivre une expérience inédite !

Rejoignez-nous pour récupérer votre lanterne et venez vous plonger dans une programmation débordante d’énergie, savourer des délices chauds et vous laisser emporter par des performances artistiques, de la musique et des surprises à foison. Un moment festif et convivial qui promet de réchauffer les cœurs.

Événement accessible aux enfants pour cause de glissade potentielle, d’objets volants et d’extravagance assurée, accessible également aux adultes pour les mêmes raisons d’ailleurs…

À vos ressorts, Boing ! Partyyyyyy

—

PROGRAMME

18h00 : Les Fabriques Orchestrale Junior – Fanfare

18h45 : Tissulaire, Cie Encore Mêlée – Danse

19h10 : L’Armée du chahut – Orgue de barbarie

19h45 : Camion Scratch – Beat maker/beat box

20h : Bal roulant et Just LX – Bal de vélos, Wheels and Feet – Dj set HipHop – RnB – Funk

21h : Camion Scratch – Beat maker/beat box

21h30 : Kacecode – Concert Afro groove et Rock

22h45 : Busta Flex – Concert Rap

Le tout entremêlé d’une multitude de surprises avec Polysémique, Wheels and Feet, le studio photo ambulant de Maud Veith, la radio Station Station, les vélos de la brèche…

+ Galerie des Lanternes : pour venir terminer votre lanterne, rendez-vous aux Poussières de 15h à 19h les :

– mercredi 6 décembre

– samedi 9 et dimanche 10 décembre

✦ Restauration et boissons chaudes sur place

✦ Entrée libre et ouvert à tou.te.s

—

Implantée à Aubervilliers depuis 2006, l’association Les Poussières mène des projets artistiques, culturels, éducatifs et sociaux.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lepointfort.com/events/le-rebond-les-poussieres/ https://fb.me/e/19jhROTVv https://fb.me/e/19jhROTVv

