Le réalisme magique de Salman Rushdie, l’art du conteur et le travail du traducteur Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 29 septembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

Iris Farkhondeh, docteur en études indiennes (sanskritiste et persanophone), et Gérard Meudal, traducteur de Salman Rushdie, vous invitent à découvrir une œuvre d’une incroyable richesse, à la croisée des littératures anglaise, sanskrite et persane.

À l’évocation du nom de Salman Rushdie, nous pensons immédiatement à la fatwa condamnant l’auteur des Versets sataniques. Cette vision pour le moins réductrice occulte l’art du conteur, la finesse de ses œuvres littéraires, leur humanisme.

Cette rencontre littéraire, avec Iris Farkhondeh, docteur en études indiennes (sanskritiste et persanophone), et Gérard Meudal, traducteur de Salman Rushdie, vous invite à découvrir l’un des livres les plus emblématiques du réalisme magique de Salman Rushdie : Haroun et la Mer des histoires. Cette rencontre littéraire sera également l’occasion de parler de Victory City, son dernier ouvrage qui paraît chez Actes Sud en septembre, afin d’apporter un nouvel éclairage à l’ensemble de l’œuvre de Salman Rushdie en invitant les lecteurs à s’y intéresser de plus près.

A noter, que la librairie d’Odessa assurera un comptoir de vente.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

